Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, partener al Centrului Rus de Știința și Cultura din București, alaturi de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, invita publicul sa viziteze, la Palatul Culturii, in perioada 2 – 15 noiembrie 2021, o expoziție a Muzeului „Dostoievski” din Sankt Petersburg,…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat luni, 25 octombrie 2021, incepand cu ora 11.00, ceremonia prin care s-au sarbatorit cei 161 de ani de la inființarea primei universitați din Romania. La eveniment, care a avut loc in Aula Magna „Mihai Eminescu”, au participat prof. univ.…

- Comunicat de presa ‘Avand in vedere mandatarea Biroului Executiv al Consiliului de Administratie al Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi prin hotarare de Senat pentru a decide modul de desfasurare a activitatilor didactice in functie de evolutia pandemica precum si instructiunea Ministerului…

- In pregatirea bine-cunoscutei expozitii Flori de toamna, specialistii de la Gradina Botanica din Iasi au pregatit o expozitie care va dura doar doua zile, incepe sambata, 9 octombrie, si se incheie duminica, 10 octombrie. Astfel, iesenii doritori vor putea sa vada o larga varietate de ciuperci comestibile…

- Vineri, 8 octombrie 2021, doamna Yulia KESARETSKIKH, Secretar II al Ambasadei Federației Ruse in Romania, a efectuat o vizita la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), unde a participat la o intalnire cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC. In cadrul intalnirii s-a discutat…

- Un student spaniol, venit cu bursa Erasmus la Universitatea “Al.I. Cuza” din Iasi a fost accidentat mortal pe o trecere de pietoni, chiar in fața universitații, informeaza Ziarul de Iași . Accidentul tragic a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 2.00. Studentul, in varsta de 20 de…

- Peste 10.000 de studenti de la cele 11 facultati ale Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' (UAIC) din Iasi au inceput de luni cursurile anului universitar 2021-2020, festivitatea de deschidere fiind organizata intr-un cadru restrans in Aula Mihai Eminescu. "Deschidem anul universitar 2021-2022…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizeaza in perioada 6-8 septembrie 2021, la facultațile și specializarile unde au ramas locuri disponibile dupa admiterea din iulie, o noua sesiune de inscrieri pentru studii de licența și master. Candidații au posibilitatea de a se inscrie online, la…