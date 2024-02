Expoziția de arte vizuale „De dragoste…”, la Muzeul de Etnografie Botoșani Expoziția de arte vizuale „De dragoste…”, la Muzeul de Etnografie Botoșani Muzeul Județean Botoșani, Secția de Arta Plastica-Etnografie organizeaza, in colaborare cu Liceul de Arta „Ștefan Luchian” Botoșani, expoziția de arte vizuale intitulata „De dragoste…”. Intr-o perioada a anului in care intreaga suflare sarbatorește innoirea firii, demersul nostru expozițional iși propune sa aduca in fața publicului tematica dragostei, vazuta in numeroase ipostaze: iubirea juvenila sau cea […] Citește Expoziția de arte vizuale „De dragoste…”, la Muzeul de Etnografie Botoșani in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii DSP au facut o descoperire șocanta la Spitalul Județean din Botoșani. Secția de Pediatrie s-a umplut de gandaci și a pus in pericol sanatatea pacienților. Au fost gasite mai multe nereguli grave, in urma controalelor. Iata despre ce este vorba!

- Expoziția „Timp dupa timp. Restituiri cromatice”, la Galeriile de Arta „Ștefan Luchian” Muzeul Județean Botoșani – Secția de Arta Plastica și Etnografie organizeaza, in spațiul Galeriilor de Arta „Ștefan Luchian”, expoziția „Timp dupa timp. Restituiri cromatice”. Expoziția, care va putea fi vizionata…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ Botosani a dispus desfacerea contractului de munca al medicului Mariana Pitrop de pe Sectia de obstetrica si ginecologie, considerata responsabila de moartea Alexandrei Ivanov, o tanara de 25 de ani care ajunsese la Maternitate pentru a naste. Decizia…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani a dispus desfacerea contractului de munca al medicului Mariana Pitrop de pe Sectia de obstretica si ginecologie, considerata responsabila de moartea Alexandrei Ivanov, o tanara de 25 de ani care ajunsese la Maternitate pentru a naste, informeaza…

- Un politist in varsta de 47 de ani din judetul Botosani a murit in aceasta dimineata.Din primele informatii agentul s ar fi impuscat cu arma din dotare in cimitirul din localitatea Vlasinesti.Potrivit IPJ Botosani, agentul lucra la Sectia de Politie Rurala nr. 1.Cadavrul politistului a fost observat…

- Un politist in varsta de 47 de ani din judetul Botosani s-a sinucis, joi dimineata, impuscandu-se cu arma din dotare in cimitirul din localitatea Vlasinesti, au confirmat, pentru AGERPRES, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Potrivit acestora, agentul lucra la Sectia de Politie…