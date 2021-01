Explozie puternică la Madrid – morți, răniți și sute de oameni evacuați Cel putin trei persoane au murit, dupa ce o explozie puternica s-a produs in centrul Madridului. Mai multe persoane au postat poze pe retelele de socializare cu dezastrul de la fata locului. UPDATE 18:27 Bilantul mortilor a ajuns la trei persoane, informeaza El Pais. Despre victime se stie doar ca una dintre ele are 85 de ani. O persoana este data disparuta. 120 de salvatori intervin in aceste momente la fata locului. Intre timp, locatarii din jur au fost mutati in alte cladiri. UPDATE 17:40 Patru etaje ale unei cladiri din Madrid au fost distruse complet, iar imobilele din jur au suferit pagube… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

- O explozie puternica, urmata de un incendiu s-a produs in aceasta dupa-amiaza in centrul Madridului. Trei persoane au murit și una este data disparuta dupa ce ultimele trei etaje din șase ale unei cladiri din cartierul La Latina au sarit in aer. Opt oameni sunt raniți.

