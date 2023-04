Explozie pe o navă din Șantierul Naval Midia. Trei persoane au fost rănite Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina in cursul zilei de vineri, 7 aprilie, a.c. in jurul orei 09.00, la Șantierul Naval Midia, acolo unde a avut loc o explozie pe o nava. Potrivit primelor informații, este vorba de o explozie de la un motor termic, la o nava din Șantierul Naval Midia, iar trei persoane au fost ranite. Doua dintre acestea prezinta arsuri la nivelul feței, iar cea de-a treia este evaluata medical de echipele medicale. Explozia nu a fost urmata de incendiu, insa, pompierii și cadrele medicale se afla la fața locului. Update: La fața locului au intervenit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

