- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus ca azi a avut loc o tragedie la rafinaria Petromidia și doar intervenția prompta a pompierilor salvatori incendiul a fost localizat și anihilat in mai puțin doua ore. Oficialul Guvernului a postat pe Facebook cateva instantanee din timpul intervenției dar și…

- Bode a dat asigurari ca victimele vor primi cele mai bune ingrijiri medicale și ca locuitorii nu au fost puși in pericol.”Suntem alaturi de cei 4 raniți, angajați ai Rafinariei, dar și de familiile acestora și va sigur ca facem toate demersurile necesare pentru ca victimele sa primeasca cele mai bune…

- KMG International, companie care detine Rafinaria Petromidia, a anuntat ca tot personalul a fost evacuat si procesele tehnologice au fost oprite. “Prioritatea pentru noi, de la inceputul incidentului la rafinaria Petromidia, a fost siguranta angajatilor nostri. Tot personalul rafinariei Petromidia…

- Potrivit ISU Bucuresti – Ilfov, ard containere cu deseuri, cu extindere la alt corp de cladire (P+1), pe o suprafata de 500 de metri patrati. Incendiul s-a petrecut in sectorul 6. La fata locului actioneaza 13 autospeciale de stingere, doua autoscari si echipaje SMURD. In interiorul cladirii se gasesc…

- Un incendiu de amploare a izbucnit la un centru de colectare a deșeurilor din cartierul Militari, din vestul Capitalei. In interior sunt butelii și alte recipiente sub presiune. Incendiul a cuprins mai multe containere cu deșeuri dintr-un depozit REMAT aflat pe strada Barsanești, in sectorul 6. Flacarile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca la nivelul Jandarmeriei Romane, al Politiei Romane si al Politiei de Frontiera au fost facute, in primele patru luni ale acestui an, 250 de imputerniciri pe diverse functii de conducere, el criticand, din nou aceasta practica. Bode anunta ca sustine…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, marti, ca in weekendul de Florii ceremoniile religioase s-au desfasurat fara incidente majore si au fost date putine amenzi. "Pe parcursul weekendului care s-a incheiat a existat o presiune crescuta in zona frontierei de stat, in special la granita…