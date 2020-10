Explozie într-un bloc din centrul Galațiului O explozie puternica, urmata de un incendiu, a avut loc joi dimineața intr-un bloc din centrul Galațiului. Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Galați, cel puțin o persoana este grav ranita. Din cauza deflagrației, zeci de locatari au decis sa-și paraseasca apartamentele. Incidentul a avut loc in blocul N1, in apropierea Bisericii Sf. Nicolae și a hotelului Mercure, din zona Spicu situata in centrul orașului. Vom reveni cu amanunte. The post Explozie intr-un bloc din centrul Galațiului appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

