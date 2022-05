Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de pneumonie comunitara crește ingrijorator in ultima perioada. Semnalul de alarma a fost tras de Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. In fiecare zi, 10-12 pacienți se prezinta in Ambulatoriu sau la Camera de Garda a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor…

- Primavara, pomii infloriti si iarba verde sunt pentru cei mai multi o incantare . Insa cei care sufera de alergii se pregatesc de un nou anotimp de coșmar, in care simptomele acute ii aduc vrand nevrand in cabinetele medicilor alergologi.

- Ovidiu Hațegan a fost operat de urgența la Timișoara, dupa ce duminica a simțit dureri puternice in zona pieptului. Ajuns la spitalul din Arad, medicii i-au comunicat ca a suferit un infarct și a fost transportat de urgența la Timișoara unde a fost operat. Medicii i-au montat stent, iar pana pe finalul…

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara a anuntat, miercuri, o "explozie" a cazurilor de varicela in judet, potrivit realitateadetimis.net .In ultima saptamana, in spitalul din TImișoara au fost evaluati zilnic cate trei-patru pacienti, iar doi copii sunt internati,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut cateva recomandari, marti, pentru a se limita raspandirea infectarilor cu SARS-CoV-2 dupa ridicarea restrictiilor, printre care purtarea mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate si in mijloacele de transport in comun, dar si in spatiile inchise,…

- Ministrul Sanatații a anunțat ca masca nu mai este obligatorie nici in spații inchise, nici in spații deschise, accesul in centrele comerciale, la eveniment este permis fara certificatul verde și se renunța la formularul PLF la intrarea in țara. ”In primul rand, se renunța la utilizarea maștii, atat…