- 326 noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din 12.585 de teste prelucrate, iar 16 alte decese au fost raportate. 222 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Bilanțul...

- Alte 330 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand la 23.730 de persoane infectate cu Covid-19. Romania se afla pe o panta ascendenta in evoluția virusului de aproximativ patru zile, iar motivul expliziei numarului de cazuri are legatura cu relaxarea restricțiilor,…

- Alte 320 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand la 23.400 de persoane infectate cu Covid-19. Romania se afla pe o panta ascendenta in evoluția virusului de aproximativ patru zile, iar motivul expliziei numarului de cazuri are legatura cu relaxarea restricțiilor,…

- Autoritațile au facut publice, joi, date actualizate cu privire la situația cazurilor confirmate de coronavirus la nivel național. Cifre care la care se uita cu atenție romanii care spera sa vada ca oficialii pregatesc, de la 15 iunie, noi masuri de relaxare a restricțiilor impuse in lupta contra noului…

- Numarul cazurilor de coronavirus ce au fost raportate in Romania a ajuns la 20.945. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.103 au fost declarate vindecate și externate, iar bilanțul deceselor a ajuns la 1360.

- Pana astazi, 5 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.103 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.145 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Un asistent medical de acolo a povestit pentru Romania TV ca doar o parte din personalul medical va primi bonusul, intocmirea listei cu beneficiari revenind managerului spitalului. "Spitalul nu trateaza pacienti cu covid, dar vin persoane confirmate. Nu mi se pare normal fata de personalul…

- Pe 26 februarie, Romania inregistra primul caz de coronavirus! De atunci și pana azi, 11.036 de romani s-au infectat, iar 601 dintre ei au murit.”Pana astazi, 26 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…