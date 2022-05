Conducerea societații Marvi Com Service SRL cu sediul in satul Chețani nr. 7/A, comuna Chețani, anunta depunerea documentatiei la Agentia pentru Protectia Mediului Mures intocmita conform Ordinului nr. 1798/2007 al Ministerului Mediului și Dezvoltarii Durabile, in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu pentru obiectivul "Groapa de imprumut – exploatare agregate minerale in perimetrul Hadareni 1"... Source