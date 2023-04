Explicația MApN despre chemarea rezerviştilor din Banat Purtatorul de cuvant al MApN, Constantin Spinu, a explicat luni seara, la Antena 3, de ce au primit rezerviștii din Timiș și Caraș-Severin, in aceasta luna, ordin de chemare la exerciții și antrenamente de mobilizare. „Sunt barbați rezerviști din evidențele noastre de mobilizare, din județul Timiș și din județul Caraș-Severin. In fiecare an avem doua exerciții cuprinse in planul de antrenament. Ultima ediție a planului privind verificarea stadiului pregatirii populației, economiei și teritoriului pentru aparare prin exerciții de mobilizare a fost aprobat in CSAT in anul 2021. De aceea, in 2021… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Purtatorul de cuvant al MApN, Constantin Spinu, a explicat luni seara, la Antena 3, de ce au primit rezerviștii din Timiș și Caraș-Severin, in aceasta luna, ordin de chemare la exerciții și antrenamente de mobilizare.

- Rezerviștii din județul Timiș, cuprinși in planurile de mobilizare, vor fi chemați la unitațile militare. In poligonul de tragere de la Chișoda au fost programate și sesiuni de tragere cu armament. In perioada 24-28 aprilie 2023, in județul Timiș se desfașoara un Exercițiu de mobilizare pentru verificarea…

