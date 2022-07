Experții elvețieni se tem de prăbușirea unui munte alpin după avalanșa mortală de la Marmolada din Italia Geologii elvețieni monitorizeaza un varf de munte care risca sa se prabușeasca și sa afecteze un sat de sub el. Exista temeri legate de noi avalanșe de roci dupa ce o secțiune a ghețarului Marmolada, in Alpii italieni, s-a prabușit pe 2 iulie, ucigand cel puțin zece persoane, scrie Euronews. Marmolada este cel mai inalt varf din Dolomiții italieni, iar experții au identificat o alta zona cu risc de prabușire deasupra satului elvețian Kandersteg. Cu lacul sau de mare altitudine, drumeții și cabane din lemn, Kandersteg ofera un peisaj de basm și este o stațiune renumita din Alpii elvețieni. Accesibil… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

