Designul unghiular al Tesla Cybertruck ii ingrijoreaza oe expertii in siguranta ca exoscheletul rigid din otel inoxidabil al camionetei electrice ar putea rani pietonii si biciclistii si ar putea deteriora alte vehicule in trafic, transmite Reuters. Reuters a vorbit cu sase profesori si oficiali in domeniul sigurantei, care au vizionat videoclipuri cu testele de impact efectuate de Tesla pe primul sau vehicul nou in aproape patru ani si care au fost prezentate in timpul unui eveniment transmis prin webcast saptamana trecuta. Videoclipurile cu teste de blocare pe care Tesla le-a transmis in direct…