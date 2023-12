Stiri pe aceeasi tema

- Israelul ii declara morti in captivitate pe unii dintre ostaticii tinuti de Hamas in Fasia Gaza, chiar daca in paralel incearca sa recupereze ostaticii prin discutii indirecte cu miscarea islamista palestiniana si prin operatiuni militare in enclava palestiniana, o masura menita sa aduca o oarecare…

- Hamas a eliberat inca 12 ostatici, iar Israelul a eliberat 30 de detinuti palestinieni, marti, in cea de-a cincea zi a unui armistitiu prelungit de sase zile incheiat intre gruparea militanta palestiniana si Israel, ceea ce a adus o pauza necesara in razboiul devastator din Fasia Gaza, relateaza Reuters,…

- Hamas a eliberat 24 de ostatici vineri, in prima zi a armistițiului cu Israel. Este vorba despre 13 israelieni - mame, copiii mici și femei varstnice -, precum și 11 cetațeni straini. In schimb, Israelul a eliberat 39 de prizonieri palestinieni din inchisorile sale, conform acordului. Ostaticii eliberați…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a anuntat sambata ca nu va discuta despre soarta militarilor israelieni luati ostatici pana cand Israelul nu va pune capat agresiunii din Fasia Gaza.

- Soldații israelieni care se pregatesc pentru o ofensiva terestra in Fașia Gaza se vor confrunta cu o serie de provocari serioase - cladiri inghesuite, mine și tuneluri - in timp ce ii vor vana pe militanții Hamas care se amesteca printre civili, o situație ce ar putea provoca suferințe umane imense…

- Razboi Israel – Hamas. Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. In plus, unul dintre reprezentanții Hamas a adaugat faptul ca negocierile…

