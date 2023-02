Expert independent în cazul accidentului de la Cariera Jilț Sud Se cere expert independent in cazul accidentului de la Cariera Jilț Sud, pentru ca șeful RAR e in conducerea CEO. Un sindicalist din cadrul UMC Jilț, din Complexul Energetic Oltenia (CEO), cere un expert independent in cazul autoturismului implicat in accidentul colectiv de munca soldat cu moartea a 3 mineri și ranirea altor zece. Marius Berca, membru al Sindicatului din cadrul Carierei Jilț Nord, a declarat ca pentru a asigura o expertiza obiectiva a mașinii ar fi necesar un expert independent, avand in vedere legatura dintre RAR Gorj și Complexul Energetic Oltenia. Astfel, șeful Registrului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

