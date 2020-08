Stiri pe aceeasi tema

- Seful DSU, Raed Arafat, a afirmat ca demisiile sunt sub semnul intrebarii, data fiind situatia de criza sanitara in care ne aflam. "Este ca soldatul care in timpul razboiului iti spune: «Este prea greu pentru mine in razboi, am plecat»", afirma Arafat. Directorul adjunct al DSP Bucuresti,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela s-a aratat deranjat, luni, de intrebarile jurnalistilor, care l-au intrebat despre situatia locurilor in terapie intensiva, in spitale. Intrebarile presei se refereau la anuntul facut, saptamana trecura, de secretarul de stat Raed Arafat, ca nu mai sunt paturi libere…

- Numarul paturilor de terapie intensiva la Spitalul Universitar de Urgenta „Elias” si la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti va fi suplimentat in perioada urmatoare, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Declaratia lui Nelu Tataru vine dupa ce, vineri, Raed Arafat…

- Un barbat de 34 de ani, angajat la Primaria Panciu, din județul Vrancea, a murit la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din cauza COVID-19. Acesta suferea și de alte afecțiuni, potrivit MEDIAFAX.Ionut Buta, seful Serviciului de Urbanism din cadrul Primariei Panciu a murit…

- Mutat, in plina pandemie, pe un grup de Whatsapp, raportul de garda de la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” dezvaluie problemele din cel mai mare spital romanesc de boli de plamani. Medici din ”Nasta” au furnizat ziarului aceste mesaje.Nu am avut pulsoximetru pe sectiile 1&4 și nici aspirator…

- Inca 1,4 milioane de oameni ar putea muri de tuberculoza pina in 2025 din cauza impactului pandemiei de coronavirus asupra luptei impotriva bolii infecțioase, arata noi cercetari citate de CNN. Eforturile globale de a contracara noul coronavirus afecteaza diagnosticarea, tratarea și prevenirea tuberculozei,…

- Un anticorp uman care impiedica infecția cu noul coronavirus a fost descoperit de o echipa de cercetatori de la Universitatea din Utrech. Acest anticorp monoclonal reprezinta un pas important pentru dezvoltarea unui tratament pentru Covid-19, conform unui articol publicat de revista Nature Communications…

- Pacientii cu forme severe de Covid-19 prezinta o mai mare probabilitate de a avea boli respiratorii sau cardiovasculare preexistente, iar studii solide facute in ultimele decenii arata ca exista legatura intre poluarea aerului si bolile de inima si plamani. Asa ca se naste intrebarea daca aerul poluat,…