Experienta H2On iti aduce cafea LavAzza cu gust autentic italian

Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea fanilor in tribunele stadioanelor pe fondul aparitiei unor noi focare de coronavirus nu este o optiune in prezent pentru guvernul italian, a declarat premierul Giuseppe Conte, scrie dpa. ''Pe stadion este ca la o demonstratie in care oamenii se aduna mai multi la un loc, inevitabil…

- Indiferent de nișa in care activezi, iți dorești, fara indoiala, sa ai o afacere inedita, care sa se diferențieze semnificativ de competiție. Pe langa produse și servicii de o calitate inalta, este necesar sa acorzi atenție și imaginii brandului tau. Pentru a construi un brand puternic, exista o serie…

- Negocierile cu Londra privind viitoarea relatie a RegatuluiUnit cu Uniunea Europeana (UE) ”nu sunt usoare”, a subliniat fostul premier belgian, in marja prezentarii unei noi versiuni a proiectului bugetului pe termen lung si planului de ralansare economica post-covid-19 a UE, in speranta solutionarii…

- Intitulat „Recladim Romania”, programul economic al guvernului Orban prezentat in 160 de pagini repune in discutie un plan de dezvoltare pana la orizontul anului 2030. Fara sa aduca nouati fantastice, organizat intr-o gradina, cu pastrarea distantei intre participanti, cu mastile de rigoare pe fete,…

- Coca-Cola HBC Romania, liderul industriei locale de bauturi, aduce pe piata din Romania brandul Costa Coffee si vinde din aceasta luna cafea ambalata (boabe si macinata) in magazinele si in sectorul HoReCa din Romania, potrivit news.ro."Coca-Cola HBC Romania, liderul industriei locale de bauturi,…

- Articol semnat de Laurenția Onea, Store Communication & Interior Design Manager IKEA Pallady Materialele textile joaca un rol esențial in decorul unei locuințe și ajuta și la sporirea starii de bine de acasa. Folosind anumite țesaturi, putem crea o atmosfera confortabila in spațiile in care ne retragem…