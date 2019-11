EXIT POLL PREZIDENTIALE 2019 CURS-AVANGARDE. Marius Pieleanu: "Votul din diaspora poate schimba ierarhia" EXIT POLL alegeri PREZIDENTIALE 2019 CURS-AVANGARDE. Peste 18,2 milioane de romani cu drept de vot sunt asteptati, duminica, sa-si exprime optiunea electorala intr-una dintre cele 18.748 de sectii de votare organizate in tara. Votarea are loc pana la ora 21.00, dar sectiile unde sunt cozi pot ramane deschise pana la ora 23.59. In strainatate, procesul electoral a inceput in noaptea de joi spre vineri si continua pana luni, la ora 7.00.. Peste 715.000 de romani cu drept de vot au domiciliul in afara tarii, iar oana la aceasta ora au votat 273.282 diuntre ei. ”Va fi unul dintre cele mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

