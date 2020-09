Stiri pe aceeasi tema

- Situatia la alegerile locale din Bucuresti, la inchiderea urnelor, arata o victorie clara a Aliantei PNL-USRPLUS la Primaria Capitalei, dar si la majoritatea primariilor de sector. Nicusor Dan a castigat Primaria Capitalei. STIRIPESURSE.RO va prezinta datele singurului exit-poll realizat in teren…

- La ora 19.00, cu doua ore inainte de inchiderea urnelor, Nicusor Dan avea un avans de 5 procente in fata Gabrielei Firea, sustin surse politice pentru Adevarul. Cifrele sunt furnizate de casele de sondare pe baza EXIT POLL - urilor. Diferenta va creste in cazul in care prezenta la urne se va mentine…

- Pana la ora 19.00 prezența la urne la nivel național, la alegerile locale a fost de 41,48%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC).In municipiul Bucuresti s-a inregistrat cea mai mica prezența la urne din țara, respectiv 31,86%. Au votat 579.578 de bucureșteni.…

- El spune ca partidul ia in calcul aceasta candidatura, daca partidele de dreapta nu vor ajunge la un consens in ceea ce priveste desemnarea unei liste de candidati comuni in primul rand pentru Consiliul General. Noi am spus de anul trecut, daca vrem in mod real sa se schimbe administratia…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, i-a acuzat, vineri, pe Gabriela Firea si pe primarii de sectoare social-democrati ca doresc sa distruga sute de hectare de spatiu verde din Bucuresti, prin Planurile Urbanistice Zonale pe care le-au pregatit, in

