Stiri pe aceeasi tema

- Forțele pentru operațiuni speciale ale Escadrilei 352 și cele ale Brigazii 41 Artilerie Terestra au efectuat cu succes o noua inserare rapida pe cale aeriana (HIRAIN) a sistemului de rachete cu mobilitate ridicata (HIMARS), in apropiere de Constanța, in Romania, in data de 10 aprilie 2021. Colonelul…

- Exercitiul RAPID FALCON II, a avut loc sambata, 10 aprilie, in Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu", cu participarea unor structuri de artilerie apartinand Statului Major al Fortelor Terestre si ale fortelor militare americane dislocate in Europa.Fortele militare americane au participat cu doua sisteme…

- Forțele pentru operațiuni speciale ale Escadrilei 352 și cele ale Brigazii 41 Artilerie Terestra au efectuat sambata cu succes o noua inserare rapida pe cale aeriana (HIRAIN) a sistemului de rachete cu mobilitate ridicata (HIMARS), in apropiere de Constanța, anunța Ambasada SUA. Colonelul…

- Elicoptere americane in Romania Aproximativ 30 de elicoptere ale Forțelor Terestre americane vor face zboruri de la Alexandroupoli, din Grecia, catre bazele de antrenament din România, de astazi si pana pe 5 martie. Elicopterele…

- Azi, 22 februarie 2021, se implinescu 42 de ani de la decorarea drapelului de lupta al Diviziei "Marasestildquo;, cu prilejul implinirii a 100 de ani de la infiintare.Fosta Divizie "Marasestildquo;, actuala Brigada 9 Mecanizata Marasesti din Constanta este parte a Diviziei 2 Infanterie Getica si este…

- In cadrul unei ceremonii restranse, la sediul Brigazii 9 Mecanizata Marasesti, loctiitorul comandantului, colonel Alexandru Jugaru i a inmanat caporalului Neagu Marcel medalia transmisa de fundatia Invictus Games.Astazi, in cadrul unei ceremonii restranse, la sediul Brigazii 9 Mecanizata Marasesti,…

- Patru aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Bazei 86 Aeriana de la Borcea, doua avioane F-16, o aeronava fara pilot si doua de realimentare in aer din dotarea Fortelor Aeriene ale SUA dislocate in Europa - USAFE au participat, joi, la exercitiul aerian multinational Prime Accord, arata un comunicat…