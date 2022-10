Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de militari din Flotila Fluviala participa, in perioada 16 21 octombrie, la Exercitiul "Danube Protector" al fortelor navale fluviale, desfasurat pe Bratul Sfantu Gheorghe si la gurile Dunarii.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale Romane, la exercitiul planificat, organizat si condus…

- Peste 300 de militari participa in aceasta saptamana la un exercitiu in Delta Dunarii, iar cu acest prilej vor avea loc trageri de lupta si actiuni tactice fluviale combinate, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Criza din Haiti se agraveaza pe zi ce trece dupa ce bandele inarmate au reușit sa blocheze aproape in totalitate aprovizionarea cu alimente și combustibil. Localnicii care nu mai au mancare și apa au inceput sa se lupte cu polițiștii și sa faca jafuri, po

- Pompierii buzoieni au desfașurat, ieri, inca un exercițiu cu forțe și mijloace in teren, la Tisau, exercițiu care a avut ca tema simularea unor situații tactice ce se ivesc pe timpul misiunii de stingere a unui incendiu la vegetație uscata, litera și coronament, urmarindu-se capacitatea de reacție. …

- Dupa izbucnirea Revolutiei din 1848, guvernul a incercat sa mentina raporturi bune cu Poarta Otomana. La inceput, tactica revolutionarilor a avut succes, iar otomanii au evitat sa intervina la nord de Dunare, insa, presati de rusi, in septembrie 1848, turcii au trimis un corp de armata la Bucuresti.…

- O mina de razboi a fost descoperita, joi, plutind in deriva in Marea Neagra, iar marinarii militari intervin pentru neutralizarea acesteia. Potrivit Fortelor Navale, dragorul maritim „Locotenent Dimitrie Nicolescu” (DM-29) a iesit din portul Constanta, joi, in jurul orei 13.15, pentru a executa o misiune…

- Miercuri, 31 august a.c., pompierii militari suceveni au organizat un exercitiu in domeniul situatiilor de urgenta cu tema «Interventia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al orașului Salcea, impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Taiwanul si-a prezentat miercuri cel mai avansat avion de lupta, F-16V, de fabricatie americana si echipat cu rachete, intr-o rara demonstratie nocturna dupa manevrele militare fara precedent ale Chinei in largul coastelor sale, relateaza France Presse.