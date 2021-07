Stiri pe aceeasi tema

- Flota rusa din Marea Neagra a indicat, intr-un comunicat, ca echipajele a doua nave mari de debarcare au efectuat tiruri asupra unor tinte maritime si aeriene in Marea Neagra. Acest exercitiu a avut loc la doua zile dupa ce Rusia si-a testat sistemele de aparare antiaeriana instalate in Crimeea.In plus,…

- Rusia si-a testat luni sistemul de aparare antiaeriana din Crimeea, informeaza agentia de presa Interfax, preluata de Reuters, care precizeaza ca aceste verificari au fost facute exact in ziua in care Ucraina si state membre NATO, printre care si Romania, au inceput exercitiile militare Sea Breeze 2021…

- Luni, in ziua in care Ucraina si tari membre NATO au lansat exercitiul Sea Breeze 2021 in Marea Neagra, Rusia a efectuat verificari ale stadiului de pregatire a sistemului sau de aparare antiaeriana din Crimeea, peninsula ucraineana pe care a anexat-o in 2014, relateaza marti Reuters, citand agentia…

- Exercițiile militare multinaționale Sea Breeze - 2021, care vor avea loc pe teritoriul Ucrainei și in Marea Neagra in perioada 28 iunie - 10 iulie, „incurajeaza sentimentele militariste la Kiev”, iar Moscova solicita SUA și aliaților sai sa abandoneze exercițiile militare din regiune, se arata intr-un…

- Ucraina intenționeaza sa foloseasca exercițiile Sea Breeze-2021 pentru a obține armament și muniție moderne, care sa fie predate, in secret, trupelor și formațiunilor naționaliste concentrate langa regiunile Donețk și Lugansk, necontrolate de autoritațile de la Kiev, a avertizat reprezentantul oficial…

- ''Exista o banuiala bine intemeiata cu privire la implicarea unor ofiteri ai serviciului de informatii rus GRU, unitatea 29155, in explozia depozitului de munitii din zona Vrbetice'', (circa 300 de kilometri sud-est de Praga), a declarat premierul Babis intr-o scurta interventie televizata.Pe 16 octombrie…

- Pe fondul tensiunilor reinnoite din estul Ucrainei, Rusia a trimis 15 nave de razboi in Marea Neagra pentru manevre, relateaza sambata DPA. Ele au trecut sambata prin Stramtoarea Kerci din Peninsula Crimeea, a anuntat marina, potrivit agentiei de presa Interfax. Nu s-a anuntat…

- Pe fondul tensiunilor reinnoite din estul Ucrainei, Rusia a trimis 15 nave de razboi in Marea Neagra pentru manevre, relateaza sambata DPA, potrivit AGERPRES. Ele au trecut sambata prin Stramtoarea Kerci din Peninsula Crimeea, a anuntat marina, potrivit agentiei de presa Interfax. Nu…