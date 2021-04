O fetița de 9 ani din Bistrița-Nasaud a sunat la 112 pentru a anunțat ca a gasit, pe o banca, un portofel uitat. Serviciul de Telecomunicații Speciale a publicat dialogul cu fetița. Dialogul fetiței de 9 ani cu operatorul STS – 112, ce urgența aveți? – Buna ziua. Aș dori sa imi faceți legatura cu Poliția deoarece am gasit un portofel al unei doamne. L-am deschis sa vad al cui e și nu l-aș lasa aici sa il fure cineva. – Așa, foarte bine. Dar unde te afli? – In stația de autobuz, vizavi de (…). – Cum te cheama? – R.C.E. și am 9 ani. – Acum ne raspunde Poliția, te rog sa nu inchizi. – Bine, mulțumesc…