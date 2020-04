Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban a aprobat, in sedinta de joi, 30 aprilie, o ordonanta de urgenta privind desfasurarea unei campanii de informare si de sprijinire financiara a presei. "Ca urmare a necesitarii desfasurarii unei campanii ample de informare cu privire la regulile care vor trebui urmate dupa finalizarea…

- Seful Cancelariei, Ionel Danca, susține ca este vorba despre instituirea unui mecanism pentru o campanie de informare a cetatenilor, „intr-o perioada in care masurile care trebuie respectate in perioada de urgenta dar mai ales dupa starea de urgenta trebuie sa ajunga la cetateni”. „Este un aviz…

- Guvernul va adopta, joi, pe ordinea de zi suplimentara, o Ordonanta de Urgenta care prevede un ajutor financiar pentru mass-media, prin intermediul unei campanii de informare. Seful Cancelariei, Ionel Danca a cerut, la inceputul sedintei, punerea pe ordinea de zi a unei Ordonante de Urgenta, privind…

- Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela va face declarații de la sediul ministerului. Libertatea va transmite LIVE text principalele declarații ale ministrului.Conferința de presa a ministrului vine dupa ce Parlamentul a adoptat o hotarare prin care se aproba decretul președintelui privind prelungirea…

- Potrivit Ministerului Muncii, Executivul a adoptat o Ordonanta de urgenta care modifica si completeaza OUG nr. 30 si 32 din 2020. Astfel, a prelungit termenul pentru solicitarea indemnizatiei aferenta lunii martie cu 5 zile lucratoare pentru profesionistii definiti de Codul civil. Pentru categoriile…

- Angajatorii din Romania sunt obligati sa dea liber platit angajatilor cu copii de scoala, in conditiile legii, si mai departe, in vacanta, pe timpul starii de urgenta, conform ordonantei de urgenta 41/2020, publicata in Monitorul Oficial.Guvernul a modificat din nou legea 19/2020, prin care s-a instituit…

- In contextul situației epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, Guvernul a adoptat noi masuri economice in domeniul protecției sociale destinate mediului de afaceri din Romania. Actele normative adoptate de Executiv reglementeaza și unele aspecte legate de Certificatele…

- In contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS CoV 2, Guvernul a adoptat noi masuri economice in domeniul protectiei sociale destinate mediului de afaceri din Romania. Actele normative adoptate de Executiv reglementeaza si unele aspecte legate de Certificatele…