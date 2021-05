Stiri pe aceeasi tema

- Compania de brokeraj bancar AVBS Credit a anuntat luni ca a intermediat credite bancare in valoare de peste 15 milioane euro in primul trimestru din 2021, cu o crestere de 50%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Pentru acest an, compania vrea sa isi dubleze numarul de brokeri francizati,…

- Este probabil ca Windows 10X sa nu vina niciodata pe piața. In schimb, Microsoft iși depune eforturile in „noul Windows” pe care il construiește in jurul interfeței „Sun Valley”, potrivit unui nou raport. Microsoft nu va aduce pe piața varianta sistemului de operare Windows 10X in curand, poate chiar…

- Grupul Renault a reușit sa-și surprinda recent clienții din Romania cu cea mai ieftina mașina Dacia electrica. Succesul mașii a generat deja comenzi imense, producatorul fiind nevoit sa le sisteze. Pe de alta parte Renault mai are inca alte multe surprize pentru pasionații modelelor Dacia. Au scos pe…

- Costul anumitor produse medicale esențiale – medicamente și oxigen – este inmulțit cu treizeci pe o piața neagra in plina expansiune de la al doilea val epidemic care a lovit India. Pranay Punj a cautat de pomana antiviralul Remdesevir in toate farmaciile din Patna(est), fara de care mama sa, infectata…

- CHIȘINAU, 23 apr - Sputnik. Valoarea dolarului a scazut ușor, iar cea a valutei europene a crescut fața de leul moldovenesc, a anunțat Banca Naționala a Moldovei. In weekend, un dolar este cotat la 17.99 de lei, un euro la 21.68 de lei. Leul romanesc va costa 4.40 de lei. Valoarea hrivnei…

- Ministrul Economiei Claudiu Nasui a afirmat, intrebat daca este o solutie sa fie facut accesul la teatre, cinematografe sau alte evenimente pe baza unei testari rapide prealabile, ca nu exclude deloc aceasta varianta. El a adaugat ca sunt discutii in prezent in acest sens pentru a vedea cum poate…

- Peugeot a lansat in urma cu o zi noua generație 308, un model compact care se anunța un rival de temut pentru Volkswagen Golf. Britanicii de la Top Gear au incercat sa afle mai multe despre noul model al francezilor, in special daca ar putea primi o versiune sportiva care sa poarte emblema GTI. Raspunsul…

- Descopera care sunt domeniile și sectoarele economice in care este folosit oțelul galvanizat și cat de util este acesta in societatea moderna. Piața oțelului susține peste 96 de milioane de locuri de munca (in industria producatoare de oțel activeaza peste 6, 1 milioane de angajați), ceea ce echivaleaza…