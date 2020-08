Stiri pe aceeasi tema

- Cele sapte judete din Romania sunt: Arges, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti si Timis. Acestea au fost incluse pe lista zonelor de risc. Aceasta masura a intrat in vigoare de la data publicarii deciziei, respectiv din 7 august, potrivit unui comunicat MAE. Citeste si: Grecia inchide frontierele…

- Din 127.900 teste efectuate la granițe, in perioada 1-19 iulie, doar 61 de rezultate pozitive provin de la cetațeni romani, dintr-un total de 295 de rezultate pozitive, a anunțat Nikos Hardalias, Șeful Protecției Civile, citat de Greek City Times. Conform oficialului elen, in perioada 1-19 iulie 2020,…

- Din cei 5.202 cetateni romani confirmati ca fiind infectati, 1.885 sunt in Italia, 561 in Spania, 117 in Franta, 2.330 in Germania, 127 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 107 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in…

- Incepand cu data de 1 iunie romanii pot calatori din nou pe teritoriul tarii fara a fi necesara declaratia pe propria raspundere, cu toate acestea anumite reguli trebuie respectate, dintre care cea mai importanta find distantarea sociala. Hotelierii au fost nevoiti sa ia masuri pentru ca angajatii…

- Ministrul Tineretului și Sportului, a vorbit despre posibilitatea ca Romania sa organizeze Campionatul European de fotbal din 2028.Romania ar putea sa-și depuna candidatura alaturi de Grecia, Bulgaria și Ungaria, iar Ionuț Store este de parere ca proiectul s-ar putea realiza și ca in decizia…

- Autoritatile de la Atena au facut publica lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia incepand din 15 iunie, pe lista figurand si Romania, alaturi de Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si Cehia ... The post Romania, pe lista celor 19 țari care…

- Bulgaria, Grecia și Serbia vor crea o bula turistica și vor renunța la carantina de 14 zile pentru cetațenii celor 3 țari de la 1 iunie. Și Romania a fost invitata sa se alature, dar autoritațile de la București nu au facut inca niciun angajament....

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pina la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia, Portugalia, Malta, Slovenia,…