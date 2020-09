Stiri pe aceeasi tema

- Fanii Ioanei Filimon și ai lui Jador au fost luați prin surprindere dupa ce intre cele doua vedete din showbizul autohton a avut loc o scena puțin mai romantica. Pe Instagram a circulat un filmuleț in care pareau extrem de apropiați.

- Dupa ce in urma cu o seara Jador și Ioana Filimon au reușit sa-și ia prin surprindere fanii cu fotografia postata in mediul online in timp ce s-au sarutat astazi tanara face primele declarații. Sunt sau nu impreuna?

- Jador și Ioana Filimon, aveți ceva sa le spuneți fanilor? Cantarețul și frumoasa șatena și-au imparțit sarutari și tandrețuri in vazul tuturor. Luați prin surprindere, admiratorii s-au intrebat daca nu cumva formeaza un cuplu. Iata cateva imagini de senzație cu cei doi!

- Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita anunta ca dupa aparitia in spatiul public a imaginilor in care doi tineri s-au luat la bataie in fata Dambovita Mall din Targoviste, a fost intocmit un dosar penal, iar unul dintre batausi a fost retinut.

- Andreea Mantea a publicat prima imagine cu iubitul ei, deși nimeni nu a știut, pana de curand, ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de alt barbat. Ce-i drept, vedeta nu a dezvaluit niciodata identitatea lui, insa astazi a publicat o fotografie realizata la malul marii.Dupa de desparțirea…

- Nicole Cherry este in culmea fericirii. Vedeta se poate considera o femeie implinita pe toate planurile, laudandu-se cu o cariera de succes in lumea muzicii și in aceeași masura cu o relație ca-n povești, alaturi de partenerul sau.

- A schimbat barbatii la fel de des ca haine, a fost casatorita de 8 ori, a iubit diamantele si a fost printre primele celebritati implicate in lupta SIDA. Ba mai mult, nu era nicio prietena loiala. Elizabeth Taylor si Debbie Reynolds au fost ani la randul confidente. Cu toate astea, in relatia lor a…

- Politisti si jandarmi au descins ieri de la primele ore ale diminetii la casele mai multor membri ai clanului Tanase, intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Petrosani. Anchetatorii incearca sa faca lumina in cazul disparitiei unei sume de aproximativ 85.000 de euro, care ar…