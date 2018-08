Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs pe drumul ce leaga localitațile timișene Lenauheim și Iecea Mare. Conducatorul auto a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a izbit violent de un cap de pod dupa care s-a dat de mai multe ori peste cap. Conducatorul auto, fiul sau minor,…

- O dubita marca Volkswagen nu a pastrat distanta fata de un camion care circula inaintea sa pe bulevardul Independentei si i s-a infipt in spate la una dintre opriri. Accidentul s-a produs marti dupa-amiaza. Ambele masini circulau dinspre Fundatie spre Targu Cucu. In urma impactului, autoutilitara a…

- Conducatorul auto care, vineri, a provocat un accident rutier pe raza localitatii Berheci, soldat cu decesul a doua persoane si ranirea altor sase, a fost prezentat Judecatoriei Tecuci cu propunere de arestare preventiva. ”Cu o zi inainte, barbatul fusese retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta,…

- Doi tineri au murit și alți doi au fost raniți intr-un cumplit accident pe E85, produs in timp ce șoferul facea live pe Facebook. Filmarea a devenit disponibila pe internet și se vede cum șoferul aranja telefonul in suport, in mers, iar la sfarșit se aud strigatele disperate ale tinerilor. Pasagerii…

- Accidentul s-a petrecut in zona Popasului Tamboiesti. Soferul, un tanar de 19 ani, a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un cap de pod. Toate cele patru persoane aflate in masina au fost ranite, insa doua dintre ele au fost declarate decedate la scurta vreme dupa ce au fost duse…

- CHIȘINAU, 16 iul — Sputnik. Accidentul care a avut loc pe drumul național Chișinau-Leușeni a fost provocat, potrivit martorilor oculari, de catre șoferul unui automobil Dacia Logan. Acesta a virat spre stânga, ca sa ia direcția spre Nisporeni, ieșind pe contrasens, fara a sa asigura…

- Doua din cele patru persoane ranite in accidentul de circulatie produs joi pe DN22, intre un microbuz de transport persoane si un autotren, au decedat, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. Accidentul s-a produs intre localitatile Sutesti…