1 Martie - martisor in epidemie

Astazi, 1 Martie 2021, este prima sarbatoare de martisor ce gaseste Romania in plina epidemie de coronavirus.Traditie milenara, oferire ori primirea martisoarelor a fost privita mai degraba cu rezerva anul acesta, oamenii nestiind pana aproape in ultimul moment daca este permis ori nu schimbul de martisoare si oferitul florilor in unitatile… [citeste mai departe]