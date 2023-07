Stiri pe aceeasi tema

- O fosta concurenta de la Insula Iubirii și-a gasit liniștea alaturi de un alt barbat. Este vorba despre Hannelore, tanara care a devenit cunoscuta dupa ce a participat la celebra emisiune. Provocarile din timpul show-ului i-a aratat lui Hannelore și fostului ei iubit, Bogdan Ionescu ca nu sunt facuți…

- Luni, 26 iunie, a inceput Bacalaureatul, iar vedetele au depanat și ele amintiri din anii de liceu, la o petrecere cu o tematica inedita. Primul sarut cu fluturi in stomac, prima dragoste, primul chiul in grup și, mai ales, prima nota de 3 nu se uita niciodata! Prezente la petrecerea „Unica, ani de…

- Monica Birladeanu a fost considerata, pe buna dreptate, una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul de la noi din țara. Cu toate ca atrage mereu atenția celor din jur, actrița nu s-a mai afișat cu niciun alt barbat dupa desparțirea de Bobby Paunescu. Celebra bruneta simte din nou fiorii iubirii,…

- Nunta mare in showbiz! O fosta asistenta TV a facut un mare anunț pentru fanii ei: se marita! Este de ani buni cu tatal copiilor ei, dar abia acum au ales sa faca pasul cel mare. Se pregatesc deja pentru marele eveniment care, insa, nu va fi unul complet, pentru ca nu vor putea sa […] The post Nunta…

- Azteca este cel mai bun baiat rau din showbiz-ul romanesc! Cum iși petrece cunoscutul trapper timpul liber. Fara doar și poate, așa arata un gentleman adevarat. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare, dar nu…

- La nici o luna de cand și-a facut publica relația, prin cateva declarații oferite, in exclusivitate, pentru redacția SpyNews.ro, Anamaria Prodan iubitul ei, Flavius Nedelea, și-au spus „adio”. Se pare ca romantismul nu a ținut mult in cazul celor doi. In urma cu cateva zile, chiar Anamaria Prodan a…

- Avem un nou cuplu in showbiz-ul romanesc! Chiar daca se știe deja ca frumoasa prezentatoare Cosmina Pasarin se afla intr-o relație, iata ca, acum, au ieșit la iveala și primele fotografii cu actualul partener al vedetei din showbiz-ul romanesc. Cine este cel care ii face viața mai frumoasa Cosminei…

- Și-a ingropat doi iubiți, acum a divorțat! Viața a incercat-o cumplit pe nepoata lui Mircea Sandu! Acum, Viorel Bogațeanu a vorbit, in exclusivitate, pentru Antena Stars despre cele intamplate in casnicia cu Andreea.