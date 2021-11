EXCLUSIV S-a deschis cel mai impresionant patinoar din Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Regulile s-ar putea inaspri pentru cei care planuiesc sa calatoreasca de sarbatori. Uniunea Europeana ia in calcul solicitarea dozei a treia, numita „booster” pentru o vacanța fara restricții. In unele state membre, hotelurile cer deja doza booster pentru a permite cazarea, in altele este aproape imposibil…

- Un barbat de 46 de ani, din Moldova, a fost reținut in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca, fiind cautat de autoritațile din Federația Rusa, dupa ce ar fi savarșit mai multe infracțiuni.

- Autoritațile din Moscova au anunțat marți introducerea unor noi restricții impotriva COVID-19, incepand din 25 octombrie, dupa ce numarul de infectari a explodat in toata Rusia, ducand la noi recorduri negative.

- Autoritatile din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime din Rusia, au anuntat luni implementarea progresiva a pasaportului sanitar in urma cresterii numarului de infectari cu noul coronavirus, in contextul in care pandemia de COVID-19 inregistreaza o evolutie exploziva la

- Rusia a raportat 34.303 cazuri de noi infecții cu coronavirus in ultimele 24 de ore, un record de la inceputul pandemiei, potrivit datelor furnizate duminica de grupul operativ de stat pentru coronavirus, citat de Reuters. De asemenea, au fost raportate 997 de decese cauzate de aceasta boala,…

- Autoritatile ruse au deschis o ancheta dupa ce sute de detinuti dintr-o inchisoare din Vladikavkaz, un oras din Caucaz, s-au rasculat vineri pentru a denunta faptul ca sunt torturati de catre gardieni.

- Cel puțin trei persoane, dintre care un copil, au fost salvate de sub daramaturi, dupa ce un bloc cu 5 etaje dintr-o zona rezidențiala din orașul georgian Batumi s-a prabușit vineri. Autoritațile intervin la fața locului, iar deocamdata nu au gasit persoane decedate in urma incidentului, informeaza…