- Inca sapte cazuri de COVID-19 au fost confirmate, joi, in cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, fiind vorba despre politisti care lucreaza in aceeasi subunitate."Astazi, la nivelul unei subunitati din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, in urma testarii,…

- Ziarul Unirea Inspectoratele școlare vor putea cere primariilor spații pentru elevi, in noul an școlar, pentru a se putea respecta normele de sanitare Un proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Educației propune ca inspectoratele școlare sa ceara primariilor spații adecvate in care copiii…

- „Urmare a imaginilor aparute in spațiul public cu privire la nerespectarea cadrului legislativ circumscris starii de alerta in statiunea Eforie Nord, precizam faptul ca polițiștii au identificat terasa in cauza și au aplicat operatorului economic o sanctiune contraventionala, in valoare de 5.000 de…

- ■ oamenii legii continua actiunile de prevenire si limitare a infectarii cu Covid 19 ■ multi au fost prinsi pe picior gresit ■ valoarea sanctiunilor a fost de circa 30.000 de lei ■ Oamenii legii continua actiunile de verificare pentru prevenirea si limitarea infectarii cu virusul Covid 19. Pe 12 iulie,…

- Polițiștii, jandarmii și alți inspectori de la diferite instituții de control din Timiș au facut verificari pentru prevenirea și limitarea infectarii cu virusul Covid-19 in zonele aglomerate, piețe, targuri, terase și in mijloacele de transport in comun. In 14 iulie, in Timiș au fost verificate 147…

- Oamenii nu respecta distanțarea sociala, nu poarta maști, stau foarte aproape unii de alții, fiind prinși intr-o hora in care se țin de maini. Din imagini se vede ca in zona nu exista forțe de ordine care sa ii sancționeze pentru ca nu respecta masurile de distanțare sociala impuse prin starea de…

- Patriarhia Romana a primit cu bucurie decizia intens așteptata și integral justificata a autoritaților.Premierul Ludovic Orban a anunțat astazi, 16 iunie, ca slujbele religioare cu participarea credincioșilor vor putea fi savarșite din nou in interiorul bisericilor din Romania,

- Unsprezece persoane dintr-o organizație criminala romaneasca au fost arestate in provincia spaniola Valladolid, sub acuzația de exploatare a mai multor romani aduși din Romania sa munceasca in agricultura. Potrivit anchetatorilor, inculpații ii obligau pe sezonieri, carora le era promis un loc de munca…