Stiri pe aceeasi tema

- Aseara primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, si a amintit de Gradina de vara, situata chiar in Parchul Arheologic de langa sediul primariei. Si cand a ajuns acasa a scris pe Facebook: "Au trecut de mult vremurile in care intram nerabdator sa vad un film bun sau sa ma bucur de un spectacol…

- Capitanul naționalei Moldovei, Igor Armaș, are un nou antrenor la echipa de club. Bogdan Andone este tehnicianul care a semnat cu FC Voluntari. El a fost prezentat oficial și a facut primele declarații dupa ce a condus primul antrenament al echipei.

- Bogdan Balanescu, noul șef de la FC Voluntari, negociaza cu Bogdan Andone (45 de ani). Sunt șanse mari ca antrenorul demis de la Astra in septembrie sa accepte oferta, o decizie clara va exista pana la sfarșitul anului. FC Voluntari l-a demis pe Mihai Teja, dar nu este clar daca inlocuitorul va fi…

- Accidentele, in care au fost implicate zece masini, s-au petrecut pe drumurile nationale si judetene din Prahova, incepand cu orele pranzului. Cel mai grav accident s-a petrecut pe DN1, in dreptul orasului Breaza. Potrivit Biroului de Presa al ISU Prahova, cinci autoturisme au fost implicate.

- A.F.C.Hermannstadt nu va putea conta, in meciul de duminica, pe Elbers, Karanovic și Caiado, accidentați plus alți 7 fotbaliști aflați in izolare și sub tratament pentru COVID-19: „Vom merge la 200% și daca va fi necesar vom da puțin mai mult”, potrivit news.ro. A.F.C.Hermannstadt joaca pe…

- Ziarul Unirea Sute de studenți la Medicina se ofera voluntari pentru a intra in prima linie in lupta cu COVID-19: Cați bani vor primi Sute de studenți la Medicina Au raspuns la chemarea medicilor și se ofera voluntari pentru a intra in prima linie. Studenții voluntari vor fi platiți cu 2.500 de lei…

- Autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov ar trebui sa-i scape pe șoferi de orele petrecute in coloana pe DN1. Deocamdata se lucreaza doar pe porțiunea dintre Rașnov și Cristian, care, insa, nu rezolva mare lucru. Proiectele cu impact, centura Comarnicului și secțiunea pana la Rașnov, nu merg, insa, la fel…

- Consilierul județean PNL Catalina Culipei, a declarat, la Radio Top, ca va reprezenta deliberativul in mai multe consilii de administrație, iar cel mai greu și mai solicitant este cel de la Spitalul de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Ea a facut parte din aceasta structura și-n mandatul trecut. Catalina…