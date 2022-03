Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai putem pune frana cand vine vorba de accelerarea preturilor la carburanti. Pretul benzinei standard a depasit pragul psihologic de 7 lei pe litru la pompa la unele statii de alimentare. Suma este cu peste 50 de bani mai mare decat la inceputul anului. Carburantii au ajuns sa fie din ce in ce…

- Marea Britanie a anunțat luni ca furnizeaza Ucrainei arme antitanc pentru a o ajuta sa se apere de o potențiala invazie, într-o confruntare cu Rusia, care a adunat trupe în apropierea graniței cu Ucraina, relateaza Reuters.Țarile occidentale spun ca se tem ca Rusia pregatește un pretext…

- In decembrie, vanzarile au scazut cu 7,9%, la 2,1 milioane de unitati.Pe ansamblul anului trecut, vanzarile de vehicule electrice si hibride in China au urcat cu 169,1%, la 2,99 milioane de unitati.Luna trecuta, Ministerul de Finante a anuntat ca din acest an vor fi reduse cu 30% subventiile la achizitionarea…

- Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, a anunțat miercuri ca aproape 50% din populatia adulta a fost imunizata anti-COVID pana acum cu cel putin o doza. La nivelul intregii populații, rata de imunizare in Romania este de 41,3%. „Pana la acest moment, rata de vaccinare din populatia adulta cu cel putin…

- China, cea mai mare piata auto din lume, va reduce anul viitor cu 30- subventiile la noile automobile electrice si hibride, a anuntat vineri Ministerul de Finante de la Beijing, transmite Reuters. Politica de acordare a subventiilor la automobilele electrice si hibride se va incheia la 31 decembrie…

- Guvernul Romaniei condamna orice actiune de intimidare a jurnaliștilor Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul României condamna cu fermitate orice actiune de intimidare a jurnaliștilor…

- SURSE: Ce prevede CERTIFICATUL COVID propus de autoritațile din Romania. Are cinci opțiuni și nu trei precum este in Europa SURSE: Ce prevede CERTIFICATUL COVID propus de autoritațile din Romania. Are cinci opțiuni și nu trei precum este in Europa Certificatul COVID propus de autoritatile din Romania…

- Noul proiect de lege privind introducerea certificatului verde COVID RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Noul proiect de lege privind introducerea certificatului verde COVID la locul de munca provoaca dispute în coaliția de guvernare. Documentul a fost propus de ministerul…