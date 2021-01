In cursul zilei de azi, Comisia de disciplina pentru judecatori/procurori de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a primit o sesizare surprinzatoare impotriva unui procuror controversat. Plangerea (vezi documentul in facsmil) este facuta de reprezentantul unei firme din județul Olt impotriva prim procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Corabia, Marian Sorin Lia (FOTO). Acesta este acuzat de catre olteanul Claudiu Țuțulan de acuzat de abuz in forma continuata. „Eu, de o perioada mai mare de timp sunt in conflict cu Prim Procurorul de la Parchetul de pe langa Judecatoria Corabia,…