- Ministerul rus de Externe a indicat intr-un comunicat ca "retrage autorizatia de functionare" pentru consulatele generale ale Letoniei, Estoniei si Lituaniei din Sankt-Petersburg, reprosandu-le intre altele celor trei tari vecine "sprijinul militar acordat regimului de la Kiev", potrivit AFP, noteaza…

- Cica sa nu te bucuri și sa nu razi de necazul aproapelui tau. Fie el și dușman, invadator, inițiator de invazie peste cuibul tau. Dar, Volodimir Zelenski, in mesajul de azi noapte, transmis in cea de-a cincizecea zi de razboi, nu a dat inapoi in a arata ca se bucura, ba chiar ca sarbatorește scufundarea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ii cere premierului ungar Viktor Orban ca Ungaria sa decida de partea cui este in razboiul declanșat de catre Vladimir Putin: „Asculta, Viktor, știi ce se intampla in Mariupol?”. Președintele Ucrainei a facut aceste declarații la Consiliul European de joi de…

- Air Serbia a decis in seara zilei de 16 martie 2022 sa anuleze toate zborurile operate intre Belgrad si Rusia. Compania sarba, printre ultimele din Europa care inca mai poate zbura spre Rusia, a anuntat miercuri seara suspendarea tuturor zborurilor comerciale regulate dintre Belgrad si Rusia, potrivit…

- Companiile aeriene rusesti sunt fortate sa parcurga o ruta ocolitoare catre si dinspre enclava Kaliningrad, de la Marea Baltica, in timp ce statele Uniunii Europene isi inchid spatiul aerian pentru aeronavele Rusiei, informeaza BBC. Kaliningrad, care are o suprafata de 15.000 km patrati si apartine…

- Peste 700 de persoane care manifestau impotriva invaziei ruse in Ucraina au fost arestate joi la Moscova si Sankt-Petersburg, pe motiv ca au incalcat interdictia pentru adunari decretata de autoritatile ruse. Proteste au avut loc in 40 de orașe din Federația Rusa. Sute de protestatari au fost arestati…