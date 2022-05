Exclusiv. Morarii români către Justin Trudeau: Puneți bani și dezvoltați infrastructura spre Constanța Dupa ce Canada, a doua țara dupa Rusia cu cea mai numeroasa comunitate de ucraineni, și-a exprimat de mai multe ori intenția de a identifica soluții pentru a ajuta Ucraina sa exporte cereale, iata ca vine și reacția Asociației Naționale a Industriilor de Morarit și Panificație (ANAMOB): „Puneți bani și dezvoltați infrastructura spre Constanța”. Prezent recent la Irpin, premierul Canadei, Justin Trudeau, le-a promis ucrainenilor sprijin moral, dar și material. Concret, Trudeau spunea ca incearca sa identifice optiuni privind modul in care sa poata fi exportate cerealele depozitate (undeva la 20… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

