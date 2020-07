EXCLUSIV Mai multe zboruri din Romania catre destinatii din Europa, Africa si Orientul Mijlociu au fost anulate. Sute de romani au ramas fara vacante

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Austria actualizeaza lista tarilor considerate cu "risc de SARS-CoV-2", care cuprinde acum 18 state. Potrivit Agerpres, pe lista au fost adaugate zece tari: Bulgaria, Romania, Republica Moldova, toate statele din Balcanii de Vest, precum si Egipt. In schimb, incepand…

- BUCURESTI, 3 iul – Sputnik, Doina Crainic. Romania, și nici Moldova, nu se afla pe lista cu cele 59 de tari ai caror cetateni vor fi scutiti de carantina la intrarea in Marea Britanie. Astfel, romanii și moldovenii care ajung in Marea Britanie vor trebui sa stea in autoizolare timp de 14 zile. ©…

- Programul cuselor aeriene ramane extrem de redus la Aeroportul Otopeni cel puțin pana in 15 mai, dupa ce Ordonanța Militara 10 a prelungit suspendarea pana in 14 mai a zborurilor comerciale spre Italia, Franța, Germania, Marea Britanie, Belgia, Olanda, Elveția, Austria, Turcia, și pana in 11 mai, a…

- Companiile aeriene Tarom, Ryanair, Blue Air și Wizz Air se pregatesc pentru reluarea treptata a zborurilor comerciale, transmite antena3.ro. Tarom va relua urmatoarele zboruri: București –...