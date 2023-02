Stiri pe aceeasi tema

- Lino Golden a fost implicat intr-un accident grav, asta dupa ce cantarețul s-a ciocnit cu un tramvai. Cantarețul are nevoie de ingrijiri medicale dupa accidentul teribil produs in Capitala. Din imagini putem observa ca bolidul de lux al cantarețului a fost grav avariat.

- AREST… Arestați preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, cei doi traficanți barladeni prinși in flagrant și-au incercat, inca o data, norocul in fața judecatorilor. Au cerut inlocuirea masurii arestului preventiv cu o masura mai ușoara privativa de libertate, dar s-au lovit de refuzul magistraților.…

- Hotararea poate fi atacata in recurs, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, termenul pentru ca reprezentantii Agentiei de Integritate sa declare recursul fiind de 15 zile de la comunicarea deciziei motivate. Este vorba despre dosarul cu indicativul 319 36 2022, in care Laurentiu Badescu…

- Vești bune pentru Culița Sterp. Instanțele de judecata din Cluj Napoca au dat verdictul in privința accidentului rutier pe care interpretul de manele l-a provocat pe strazile din Cluj, la sfarșitul lunii noiembrie din 2022. Cand poate parasi artistul țara. Culița Sterp are voie sa paraseasca granițele…

- "Regret faptul ca am acceptat sa merg la acea intalnire cu acel domn. El m-a invitat, el a condus discuțiile... Domnul procuror a depus toate documentele pentru a incheia urmarirea penala. Vreau sa va spun ca in 30 de ani de prefect, de deputat, de ministru al Economiei, niciodata nu am greșit. Și eu…

- Click! va povesteste cum pregatesc si ce au in plan pentru masa de Craciun Alexandra Ungureanu, Cornelia Rednic, Diana Matei si Ana Maria Barnoschi. Cate bordeie, atatea obiceie”, spune o vorba din popor. Si asa este! In vreme ce Alexandra si Cornelia sunt la dieta, din motive intemeiate, Diana va avea sarbatori cu…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au decis mentinerea in stare de detentie a unui barbat, de 41 de ani, acuzat de omor calificat Decizia este definitiva. Noul termen in apel a fost stabilit pentru la anul. Oficial Solutia pe scurt: In baza art.362 alin.1,2 Cod procedura penala raportat la art.208…

- Sentința de 30 de ani de inchisoare nu i-a picat deloc bine lui Gheorghe Dinca. ”Monstrul din Caracal” și-a ocupat timpul cu redactarea unei scrisori de 50 de pagini pline cu blesteme pentru judecatorii de la Curtea de Apel Craiova. Barbatul iși susține și acum nevinovația.