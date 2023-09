EXCLUSIV Liderul AUR Codlea, țepar de lux la RATBV. Decât 35.000 de euro… RATBV, o regie cu onoarea nereperata de altfel, avand in vedere ca este diriguita de USR și PNL, la Brașov, a avut parte de o țeapa contractuala din partea unuia dintre aparatorii neamului de la AUR. Frația partidelor nu funcționeaza in funcție de doctrine, ci pe baze financiare bine stabilite. Așa se face ca Euro Terra Recycling, str Petuniei nr.8, din Codlea, a caștigat o licitație lansata pentru fier vechi, nu (h)aur. Firma este patronata de Ștefan Horațiu Tobu , un respectabil domn care este președintele AUR Codlea. Intrucat firma de Aur nu și-a indeplinit sarcinile, conform documentelor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi, polițiștii judiciari din cadrul Direcției Generale Anticorupție – SJA Brașov au fost sesizați de conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Brașov cu privire la faptul ca, la unul dintre ghișeele instituției, s-a prezentat…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Sectia 2 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „lovire sau alte violențe și distrugere”, cu una dintre persoanele banuite in stare de reținere. In cauza, polițiștii au fost sesizați sambata,…

- Zilele acestea, Poliția Brașov a continuat sa desfașoare activitați pentru prevenirea și descurajarea oricaror fapte care se abat de la normele legale, precum și pentru tragerea la raspundere penala a persoanelor care incalca legea, in vederea asigurarii un climat adecvat de ordine și siguranța publica…

- La solicitarea Primariei comunei Vama Buzaului, RATBV va suplimenta in zilele de sambata, 29 iulie și duminica, 30 iulie 2023 numarul de curse pe traseul metropolitan cu indicativul 540. Menționam faptul ca la sfarșitul acestei saptamani se va desfașura in comuna menționata festivalul ”Vama de la Munte”.…

- Ministrul Muncii Marius Budai demisioneaza de la șefia instituției. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, acesta deja si-a scris demisia. Social-democratul urmeaza ca astazi sa anunțe decizia luata. Va face un pas in spate, cel mai probabil gestul sau venind in acest contex al scandalului azilelor…

- Magistrații Tribunalului Brașov au decis suspendarea aplicarii actelor emise de administrația USR – Coliban, prin care directorul executiv al Poliției Locale, Nicolae Aldea, a fost demis. Din informațiile pe care le avem, lui Aldea i s-a facut un raport de evaluare fara ca Primaria sa fi stabilit nu…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Zarnești efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, pe care l-au intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de ”violența in familie”, dupa ce au fost sesizați, la data de 5 iulie a.c., cu privire la o agresiune ce ar fi avut loc cu cateva zile…

- Reprezentanții DRDP Brasov continua lucrarile de raparatii pe drumurile naționale și pe autostrazile pe care le administreaza. Drumarii anunta ca in aceasta perioada au loc lucrari pe DN1 , de la ieșirea din Brașov pana la intrarea in Codlea. Potrivit DRDP Brasov, lucrarile vor dura aproximativ doua…