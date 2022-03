Stiri pe aceeasi tema

- Jignit și umilit de liderul Bisericii Sataniste - Cosmin Olteanu, un tanar extrem de iubit de politicieni, cu o ascensiune incredibila -, un deputat a dezvaluit, in exclusivitate pentru SPYNEWS, ca il va da pe mana poliției.

- Proxenetul din Ministerul de Interne care oferea copile polițiștilor și jandarmilor a avut parte de o surpriza de proporții: dosarul din 2019, in care este acuzat de trafic de minori, a ajuns pe masa judecatorilor.

- Activistul Cristian Dide a fost acuzat oficial de trafic de droguri. Procurorii l-au trimis in judecata, dupa ce in cursul anului trecut el a trimis pe adresa DIICOT doua colete continand diverse produse continand cannabis. Conform precizarilor de la acea data facute de reprezentantii organizatiei neguvernamentale…

- Cazul primarului din Ștefaneștii de Jos, acuzat de fapte șocante, alaturi de alți patru „șmecheri” de teapa lui - trafic de copii, viol și atacuri de tip mafiot, pentru lichidarea martorilor - este din ce in ce mai interesant.

- Procurorul-șef al Procuraturii raionului Hincești a fost reținut de catre procurorii anticorupție pe un termen de 72 de ore. Acesta este vizat intr-o cauza penala de imbogațire ilicita și fals in declarația de avere.

- Fostul sef al Politiei orasului Sinaia Marin Tudorica a fost achitat definitiv in dosarul in care a fost trimis in judecata, in anul 2016, de catre procurorii DNA Ploiesti pentru infractiunile de trafic de influenta, efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia…

- Avem reacția exlclusiva a Biancai Dragușanu, dupa ce Iulia Salageana a acuzat-o ca i-a spart contul de Instagram. Vedeta a marturisit ca o va da in judecata pentru denigrate și ca acum vorbește cu avocatul in acest sens.