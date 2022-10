Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ramona de la Clejani a oferit o prima reacție, dupa ce a aflat ca iubitul ei ar fi cautat-o pe fosta lui partenera. Ce a marturisit artista, dar și ce vrea sa faca daca afla ca este adevarat. Cantareața a vorbit deschis despre relație.

- Deși acum au o casnicie fericita, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut parte și de momente neplacute la inceputul relației. Prezentatoarea a vrut sa ii faca o surpriza tatalui fetițelor sale, de ziua lui de naștere. Aceasta i-a cumparat un tort și l-a așteptat in parcarea unui mall, insa Tavi se…

- Relația dintre Ionița de la Clejani și Viorica Rudareasa nu a durat mult, ci pana in momentul in care Viorica de la Clejani a intrat in viața artistului. Insarcinata fiind, Viorica Rudareasa a ramas singura, insa a incercat sa faca tot posibilul pentru a-i oferi cea mai frumoasa educație fiicei sale,…

- Candva parte din trioul de succes internațional Akcent, Sorin Brotnei a ajuns azi consultat pentru o clinica ce se ocupa cu implantul parului. Plecand de la o experiența proprie, fiind nevoit sa apeleze la o clinica de specialitate pentru a-și reda pilozitatea, fosta vedeta a clasamentelor muzicale…

- S-a trezit cu mesaje șocante, cu amenințari! Este vorba despre Ramona Manole, care s-a temut pentru viața ei in momentul in care a primit astfel de amenințari chiar din partea unui coleg de breasla. Bineințeles, Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, a intrat pe fir și a obținut informații…

- Divorț rasunator in showbiz. Daniel Onoriu a anunțat ca s-a desparțit de partenera sa de viața, Isabela, cea cu care e impreuna de 6 ani de zile. Cei doi s-au separat, iar acum Spynews.ro are și primele declarații, in exclusivitate, ale soției pilotului de raliuri. Isabela Onoriu confirma ca nu mai…

- "Ce ai avut cu femeile? De ce le-ai ințepat?", este intrebarea la care, cu siguranța, ar vrea sa știe raspunul o țara intreaga. Barbatul, care a intepat doua femei pe strada, in centrul Bucureștiului, a fost prins seara trecuta de polițiști. Individul se afla pe o trotineta electrica atunci cand le-a…

- Dupa desparțirea de Irina Tanase, iata ca Liviu Dragnea se pare ca nu sta prea mult singur și da din nou lovitura tot cu o tinerica. In viața politicianului ar fi aparut o noua femeie, cea care il face pe barbat foarte fericit. Tanara are doar 25 de ani.