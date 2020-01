Stiri pe aceeasi tema

- "Nu intentionam schimbari in privinta contributiilor la Pilonul I, cat intentionam sa avem discutii tehnice cu cei din Ministerul de Finante si sa ne lamurim asupra modului in care se colecteaza toate contributiile in Pilon. Sunt constienta ca sunt decizii pe care trebuie sa le iau alaturi de Ministerul…

- Vesti bune pentru romani. Noul ministrul al Muncii, Violeta Alexandru, a dat asigurari chiar inainte de a prelua atributiile de la minister ca nu va taia pensiile si salariile romanilor. In ceea ce priveste...

- Noul ministru al muncii spune ca pensiile si salariile nu vor fi diminuate Ministrul muncii, Violeta Alexandru. Foto: Agerpres Unii dintre membrii cabinetului Orban au ajuns deja la serviciu. Ministrul muncii, Violeta Alexandru, s-a referit la prioritatile mandatului sau si a dat asigurari…

- Pensiile trebuie platite indiferent de excedentul sau deficitul de la buget, iar noul Guvern va trebui sa respecte Legea pensiilor si Legea salarizarii, a declarat marti dimineata fostul ministru al Muncii, Marius Budai. "Niciodata nu o sa vorbesc de bugetul de pensii in deficit sau excedent…

- Propunerea de ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, miercuri, la audierea din comisia parlamentara de specialitate, ca va respecta legislația in vigoare privind creșterile salariale dar și marirea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020."Vom respecta legislația in vigoare…

- Ministrul propus al Muncii vrea majorarea contribuțiilor la Pilonul II. Ce spune despre salariile bugetarilor și pensiile din sistemul public Ministrul propus al Muncii, Violeta Alexandru, spune ca viitorul Guvern vrea majorarea contribuțiilor la Pilonul II de pensii private și ca va iniția discuții…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a facut declaratii dupa ce președintele Klaus Iohannis a anuntat ca dupa instalarea noului Guvern nu se vor taia pensiile si salariile.Cu toate acestea, ministrul spune ca... Vezi AICI ce se va intampla cu majorarile promise de PSD dupa ce se va instala noul…

- Banii pentru plata salariilor și pensiilor sunt prinse in buget, iar informatia ca exista o gaura in buget nu e reala, a declarat Marius Budai, ministrul Muncii, demis in urma motiunii de cenzura...