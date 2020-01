Stiri pe aceeasi tema

- Al Hilal, echipa lui Razvan Lucescu, debuteaza azi la Campionatul Mondial al Cluburilor și joaca de la ora 16:00 cu Esperance Tunis, in sferturi. Al Hilal - Esperance Tunis va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TVR 1. liveTEXT de la 16:00 » Al Hilal - Esperance Tunis Vezi AICI live + statistici…

- La Gala Fotbalului Romanesc 2019, eveniment care a avut loc, luni, la București, antrenorul anului a fost ales Razvan Lucescu, 50 de ani.Lucescu junior a fost alesul pentru performanțele realizate cu PAOK Salonic, campionatul și Cupa Greciei și cu Al Hilal, caștigarea Cupei Campionilor Asiei.Aflat pe…

- Titlul de „antrenorul anului” i-a revenit lui Razvan Lucescu, tehnician care a reusit eventul cu PAOK Salonic si a câstigat recent Liga Campionilor Asiei cu Al-Hilal Riad, trofeul fiind ridicat de tatal sau, Mircea Lucescu. „Conducatorul anului” a fost desemnat…

- Razvan Lucescu s-a bucurat alaturi de jucatori, de fanii lui Al Hilal, dar si de sefii clubului la finalul meciului retur din Japonia cu Urawa Reds. A scos steagul Romaniei pentru a celebra victoria, iar fotoreporterii au surprins o imagine senzationala: Razvan Lucescu si printul care o conduce pe…

- Mare succes al antrenorului roman Razvan Lucescu! Echipa condusa de el, Al Hilal din Er-Riadh, capitala Arabiei Saudite, a cucerit in premiera trofeul celei mai tari competiții inter-cluburi de pe continentul asiatic, Liga Campionilor Asiei.

- Dupa aproape doua decenii, Lucescu junior, 50 de ani, poate readuce cel mai important trofeu continental in vitrina lui Al Hilal, plus ca și-ar asigura biletul pentru confruntarile de la Mondialul cluburilor. Fotbalul contemporan nu-ți ofera momente de relaxare, indiferent ca ești in Liga 1, la PAOK…

- Tehnicianul echipei Al Hilal, Razvan Lucescu, a declarat. Ieri, ca pentru fani castigarea Ligii Campionilor Asiei reprezinta o obsesie. Formatia lui Lucescu este calificata in finala competitiei intercluburi continentale. „N-am plecat aici pentru a castiga Liga Campionilor, ci pentru a face treaba.…

- Razvan Lucescu iși continua parcursul de regularitate in campionatul Arabiei Saudite, cu a cincea victorie la rand in toate competițiile cu Al Hilal. Succesul (4-1) din deplasarea cu Al Ittifaq, conturat in repriza secunda (goluri Carlos Eduardo 2, Al Shehri și Gomis), ii menține avantajul la șefie…