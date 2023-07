Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a oferit un interviu, miercuri, pentru CNN, in cadrul caruia a rupt tacerea despre eșecul inregistrat pana acum in contraofensiva ucraineana. In ciuda anunțurilor lansate inca de la inceputul anului, privind victoria pe care Ucraina ar fi trebuit deja sa o caștige in aceasta contraofensiva,…

- Armata ucraineana a publicat noi imagini cu lupte dure din transee intre militarii Kievului si cei rusi. Intr-o inregistrare video de circa 2 minute, sunt prezentati soldati din batalionul 2 de asalt din cadrul Brigazii 3 Asalt a armatei ucrainene angajati intr-un schimb de focuri cu rusii. Fragment…

- Cinci militari ruși au fost salvați de soldați ai Forțelor pentru Operațiuni Speciale ucrainene in regiunea Herson, dupa ce au fost prinși de inundațiile provocate de distrugerea barajului Nova Kahovka , potrivit cotidianului ucrainean Pravda . Potrivit serviciului de presa al Forțelor pentru Operațiuni…

- Ucraina și-a anunțat contraofensiva impotriva Rusiei inca de la inceputul primaverii, insa se pare ca vremea ploioasa și nefavorabila pentru astfel de acțiuni militare nu i-a incurajat pe soldații ucraineni sa avanseze prea mult cu planurile lor. Din fericire, consilierul șefului biroului președintelui…

- Liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, anunța din nou ocuparea in intregime a orașului Bahmut, din estul Ucrainei, unde se duc lupte grele de mai multe luni, scrie Reuters.

- Presedintele american, Joe Biden, le-a semnalat vineri liderilor din G7 ca va da unda verde livrarii de catre occidentali de avioane de lupta Ucrainei, inclusiv de F16 americane, a indicat vineri un inalt responsabil al Casei Albe, transmit AFP si Reuters.

- Finala Eurovision incepe sambata seara la Liverpool, un oras din nordul Angliei care gazduieste concursul muzical in numele Ucrainei. Suedia? Finlanda? O surpriza? Va trebui sa asteptam pana la sfarsitul unei seri in care cei 26 de finalisti vor canta si vor rezista suspansului numararii nesfarsitelor…

- Suntem in ziua 433 a razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Peste 20.000 de soldati rusi au fost ucisi in luptele din Ucraina din decembrie, potrivit estimarilor SUA. Alti 80.000 au fost raniti, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate, John Kirby, citand informatii…