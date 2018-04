Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana si scandalul in Guvernul Vioricai Dancila. Acum a venit randul unui alt ministru sa fie luat la tinta. Acuzatiile sunt extrem de grave. Ar fi dat bani pe criterii politice. Este vorba despre ministrul Educatiei, Valentin Popa, anunta B1TV.Citeste si: DOLIU in politica: A MURIT Nicolae…

- Specia țestoasa Elusor macrurus risca sa dispara de pe Terra. Traiește intr-un rau din Queensland, Australia și poate respira in apa pana la trei zile, la nevoie chiar și prin…zona genitala. Tocmai datorita acestei adaptari este unica in lume. In plus, are si niste excrescente sub barbie, cu care…

- Ma gandeam, zilele acestea, ca noi nu prea luam in serios sintagma ”Schimbarea vine de la fiecare”. De fapt, trece parca pe alaturi. Ori prea de multe ori ne-a fost spusa și, cumva, și-a pierdut valoarea. Din pacate, neglijarea acestor cuvinte o sa ne coste scump. O sa ne coste ceea ce i-a costat pe…

- Oltenia este ultima regiune dintre toate statele din Uniunea Europeana care numara cele mai puține locuinte cu baie in interiorul casei. Si in Olt, situatia este la fel de grava, din punct de vedere al dotarilor.

- MAE sustine si se alatura declaratiei Inaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate privind anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat de presa transmis sambata. "La 4 ani de la anexarea ilegala de catre Federatia Rusa a Republicii Autonome…

- Șahtior Donețk, campioana en-titre a Ucrainei și deținatoare a 10 titluri de campioana, va deschide o academie de fotbal la Cernauți, care se va ocupa de creșterea copiilor din zona Bucovinei Informația circula de ceva vreme langa Romania, insa zvonurile sunt aproape de a se concretiza dupa ce, zilele…

- REPORTAJ Circuitul știucii in natura Inginerul piscicol clujean Sorin Tot trage un semnal de alarma in privința unuia dintre cel mai valoros pește din Romania, care - in ritmul in care se braconeaza in țara noastra - are toate șansele de a impartași in curand aceeași soarta tragica pe care au…

- Alexandria este orașul din Romania cu cel mai scazut grad de siguranța a vieții. Potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si de agentia D&D Research, cele mai dezavantajoase orase din punctul de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria si Vaslui. Oradea este orașul…