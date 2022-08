Stiri pe aceeasi tema

- „In acest moment, este normal sa avem puncte de vedere diferite, dar cred ca suntem responsabili sa venim cu solutii clare, concrete pentru cetatenii Romaniei”, a declarat Florin Spataru, intrebat marti la Antena 3 despre divergentele din interiorul coalitiei pe tema crizei in energie. Chestionat daca…

- Scandalul uriaș declanșat in ultimele luni la Societatea Naționala a Sarii SA-Salrom de abuzurile directorului general interimar Dan Constantin Dobrea, impus de ministrul Economiei, Florin Spataru, a atins cote greu de imaginat. Subminare controlata la Salrom de… directorul general al… Salrom Printr-o…

- O criza grava in Italia amenința Uniunea Europeana, aflata in prezent sub presiunea razboiului din Ucraina, a penuriei de energie și a inflației. Ultimul lucru de care Europa are nevoie in acest moment este instabilitatea la Roma, cu consecințele binecuno

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat sambata, intr-un mesaj postat pe retelele sociale, ca Europa trebuie sa raspunda unita la razboiul de agresiune rus care ataca valori comune, transmite EFE, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Coalitia de la guvernare va analiza in urmatoarea perioada daca este cazul sa vina cu o alta masura care sa reduca efectiv pretul carburantilor, daca acea compensare de 50 de bani nu are impactul asteptat, a afirmat ministrul Economiei, Florin Spataru, intr-un interviu acordat AGERPRES. Fii…

- Actiunile europene au atins joi cele mai reduse niveluri din mai mult de un an, din cauza ingrijorarilor provocate de incetinirea activitatilor de afaceri in zona euro, iar actiunile germane au coborat cu 1,8%, dupa ce guvernul a declansat starea de alarma in cadrul planului de urgenta legat de aprovizionarea…

- Reducerea livrarilor de gaz rus catre Europa via Nord Stream, decisa recent de Moscova, reprezinta un ''atac'' care urmareste ''semanarea haosului pe piata europeana a energiei'', a afirmat marti ministrul german al Economiei si Climei, Robert Habeck, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Astfel, este introdusa posibilitatea de instituire a unui mecanism de control care sa furnizeze garantii ca persoana juridica asupra careia se aplica sanctiunile nu poate avea acces la fonduri sau resurse economice ale entitatii detinute sau controlate, arata Executivul, intr-un comunicat de presa.…