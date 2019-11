Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinu (71 de ani), legenda clubului Dinamo, a vorbit despre ce salarii primeau fotbaliștii romani in perioada regimului comunist. „Un jucator de la Steaua sau de la Dinamo castiga pe luna in anii aceia de doua-trei ori mai mult decat Ceausescu si ceilalti conducatori ai tarii. Am prins si eu perioada.…

- Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Alexandru Ionita, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa trebuie sa continue jocurile bune reusite in partidele cu Dinamo si FC Voluntari si in meciul cu Chindia Targoviste de sambata.

- Gica Popescu implinește astazi 52 de ani. Legendarul capitan al Barcelonei și al naționalei Romaniei a fost pus sa aleaga dintre fotbaliști marcanți cu care s-a intersectat in cariera. Invitat in platoul TV Telekom Sport, „Baciul” nu a ocolit raspunsurile și a riscat sa iși supere prietenii. ...

- Victor Pițurca, 64 de ani, tehnicianul celor de la CS Universitatea Craiova, nu ezita sa o „ințepe” pe FCSB nici in ziua derby-ului cu Dinamo. Antrenorul oltenilor a facut o serie de declarații explozive la adresa clubului lui Gigi Becali. FCSB și Dinamo se infrunta in aceasta seara, de la ora 20:30,…

- Nana Falemi (45 de ani), fostul fotbalist al celor de la FCSB, a prefațat derby-ul din aceasta seara. FCSB și Dinamo se infrunta in azi, de la ora 20:30, in derby-ul de tradiție al fotbalului romanesc. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT, FOTO și VIDEO pe GSP.ro și in direct la Look Sport,…

- FCSB și Dinamo se intalnesc sambata intr-un derby care se anunța incendiar. Emil Sandoi a povestit la GSP Live modul in care a trait astfel de derby-uri pe cand evolua in tricoul Universitații Craiova sau cand era antrenor. „Pentru mine acesta e un derby. Se joaca Steaua - Dinamo. Sper sa nu va amendeze…

- CS Universitatea Craiova a cedat in fața celor de la FCSB, scor 0-1, la debutul lui Victor Pițurca. Antrenorul oltenilor a declarat dupa meci ca meciul nu a avut o incarcatura speciala. De la revenirea in Liga 1, Victor Pițurca a fost reținut in declarații la adresa celor de la FCSB. A evitat de fiecare…