Exclusiv. De Anul Nou: Pune-ți o dorință, dar cum? Printre superstitiile ce dau navala peste noi in fiecare an, in prag de An Nou, exista una care e cea mai importanta. Iat-o: Se spune ca dorința pusa la miezul noptii de Revelion, sub vasc eventual, are toate sansele sa se implineasca! Recunoașteți ca e foarte frumos, parca vezi cum dorința prinde aripi. Dar putem face ca intr-adevar sa fie așa? Exista o magie, un „secret” prin care dorințele noastre (caci recunoașteți, cu toții ne punem in noaptea dintre ani mai multe dorințe…) pot deveni realitate? Inceputurile de an ni se par noi șanse de a face ceea ce nu am reușit in anul care a trecut. Pare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rugaciune Anul Nou: Prin aceasta rugaciune, Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru ca ne-a ajutat sa trecem cu bine peste anul ce s-a sfarșit și Il rugam sa ne invredniceasca sa depașim cu bine necazurile ce ni se vor așterne inevitabil in cale in noul an. Așadar, daca vrei sa ai parte de mila dumnezeiasca,…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca la licitația pentru construirea parcului fotovoltaic de la Suceava exista depusa o oferta din partea firmei ”2 GMG” Construct din Cluj impreuna cu trei subcontractori, oferta care urmeaza sa fie analizata. Lungu a ținut sa precizeze ca investiția…

- Noi schimbari uluitoare pentru zodii! Inceputul anului 2022 vine cu o veste excelenta pentru anumiți nativi. Unii o sa primeasca sume frumoase de bani, in timp ce alții o sa aiba parte de noroc in viața amoroasa. Toți trebuie sa profite de ce o sa aduca noul an. Berbec Berbecii o sa gaseasca timp sa…

- „Este necesar sa ne ocupam inițial de speranța de viața din Romania și de traiul romanilor ca apoi sa discutam de o eventuala prelungire obligatorie a varstei de pensionare. Asta nu inseamna ca daca nu prelungim varsta nu permitem oamenilor sa lucreze dupa ce implinesc varsta standard de pensionare.Am…

- Platforma DA cere guvernarii PAS „sa nu grabeasca” sa aprobe majorarea treptata a varstei de pensionare pana la 63 de ani pentru femei. „Atragem atenție ca speranța de viața in Moldova scade și pentru anul 2020 in medie este 69,8 ani, cu 1,1 ani mai mica in 2019, ceea ce semnifica un indiciu mult mai…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat vineri, la preluarea funcției de la Raluca Turcan, ca nu va creste varsta de pensionare atat timp cat va ocupa aceasta functie, precizand ca, inainte de a se intampla acest lucru, este nevoie sa creasca speranta de viata in Romania. „Exclus sa cresc varsta…

- Sunt oameni in preajma carora simți liniște, simți bucuria momentului, cunoști benefiicile terapiei prin arta și iți recaștigi echilibrul interior. Eniko este un astfel de om. Terapia prin arta picturii pe matase te conduce spre un echilibru și o cunoaștere interioara de care te bucuri cu sufletul deschis…