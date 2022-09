Stiri pe aceeasi tema

Procurorii DIICOT au trimis in judecata sase traficanti de droguri, acuzati ca au vandut peste 5.000 de pastile de ecstasy, la locuintele lor fiind descoperite si 5 kilograme de canabis.

- FOTO VIDEO| Percheziții ale DIICOT in Bistrița-Nasaud și Cluj: Au fost descoperite și confiscate aproape 11 kilograme de droguri Percheziții ale DIICOT in Bistrița-Nasaud și Cluj: Au fost descoperite și confiscate aproape 11 kilograme de droguri In cursul zilei de miercuri, in urma a 12 percheziții…

- Aproximativ 11 kilograme de droguri au fost descoperite si ridicate, miercuri, in urma a 12 perchezitii domiciliare efectuate pe raza judetelor Bistrita-Nasaud si Cluj, la cinci persoane suspectate de trafic de droguri, potrivit unui comunicat de presa remis de Directia de Investigare a Infractiunilor…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Galati impreuna cu politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati au efectuat activitati de urmarire penala pe linia combaterii traficului de droguri…

- Polițiștii și procurorii DIICOT fac cercetari cu privire la mai multe persoane implicate in traficul de droguri, care aduceau, prin intermediul unor firme de transport, colete cu stupefiante in țara noastra. Anchetatorii au demarat, miercuri, percheziții la suspecți, in mai multe locații din București…

- Procurorii DIICOT au retinut, sambata, un barbat din judetul Giurgiu, in locuinta caruia, in urma unor perchezitii, au fost gasite cantitati importante de ecstasy, amfetamina si canabis.

- Procuroarea Oana Haineala (foto) de la DIICOT a dat lovitura intr-un caz desprins parca din celebrul serial "Narcos". Haineala a destructurat o importanta retea de trafic de droguri, formata din cetateni romani, israelieni si columbieni, cu legaturi in temutul cartel columbian Cali, potrivit informatiilor…