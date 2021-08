EXCLUSIV Cum riscă Clujana SA să fie scoasă de pe piață de propriul acționar majoritar Producatorul de incalțaminte Clujana SA, controlata majoritar (93%) de Consiliul Județean Cluj, singurul producator industrial din portofoliul instituției, a devenit de cațiva ani un soi de minge de ping pong, disputata de CJ Cluj și… CJ Cluj. Astfel, deși o controleaza, instituția publica vrea sa scoata Clujana SA din spațiul pe care-l ocupa de peste 100 de ani. Cu sprijinul justiției. Ce spune CJ Cluj: „Prin acțiunea civila care face obiectul dosarului nr. 7311/211/2021, aflat pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca, UAT Județul Cluj a solicitat evacuarea Societații Clujana SA din imobilele proprietatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

